Кличко: Рибак відмовився викликати Януковича в парламент

Про це заявив лідер “УДАРу" Віталій Кличко журналістам у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як заявив В.Кличко, «у того, що відбувається сьогодні в країні, один замовник і диригент – В.Янукович. Ми вимагаємо його відповіді за це,». Однак, за словами В.Кличка, “спікер В.Рибак відмовився підтримати нашу ініціативу і викликати Президента до парламенту. Влада не налаштована на діалог з опозицією і суспільством та уникає відповідальності за те, що відбувається в країні».

За словами лідера «УДАРУ», «за три роки В.Янукович і його уряд довели повну неспроможність ефективно працювати. Правоохоронні органи і суди захищають не закон, а владу. Україна перетворюється на заповідник тиранії у центрі Європи. Щоб зупинити це, ми бачимо один шлях – позбавити режим В.Януковича засобів тиску на суспільство і виправити наслідки його правління».

Як зазначив В.Кличко, «ми вимагаємо: припинити знущання з мільйонів українців. Скасувати так звану пенсійну реформу. Запровадити справедливу пенсійну систему, на основі єдиного принципу нарахування пенсій для всіх громадян. Зруйнувати машину для репресій і приниження людей. Для цього призначити керівниками Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України представників опозиції. Ліквідувати наслідки так званої судової реформи, що зробила суддів залежними від Президента. Як перший крок до цього – звільнити з посад усіх суддів Вищого адміністративного суду України і повністю змінити його склад, а також призначити нових суддів Конституційного Суду України. Гарантувати незалежність суддів від виконавчої влади».

Крім того, «УДАР» вимагає «припинити політичні репресії, звільнити політв’язнів і поновити їх у громадських правах. Зокрема, звільнити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, відмовитись від їх подальшого безглуздого переслідування. Терміново забезпечити перегляд справи про позбавлення мандату Сергія Власенка Верховним Судом України. Притягнути до відповідальності уряд Азарова за результати діяльності, які призводять до економічного занепаду і погіршення життя людей. Уряд повинен обов'язково відзвітувати перед парламентом».

За словами В.Кличка, «виконання усіх цих вимог залежить від волі Президента В.Януковича та контрольованої ним депутатської більшості в парламенті. Тому ми вимагаємо зустрічі з Президентом В.Януковичем у присутності засобів масової інформації для обговорення шляхів виконання цих вимог».