Донецькі керівники вшанували Тараса Шевченка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях взяли голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, голова Донецької обласної ради Андрій Федорук, Донецький міський голова Олександр Лукьянченко, представники різних громадських організацій міста.

У центрі Донецька біля пам'ятника Кобзареві прозвучали вірші поета в рамках літературно-художньої композиції, підготовленої колективами народної творчості Донецької області.

Своїми виступами вони підкреслили, що, завдяки своїй творчості ім'я Тараса Шевченка по праву стоїть в одному ряду з такими всесвітньо визнаними класиками світової літератури як Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон.

Учасники урочистої церемонії поклали квіти до пам'ятника Т. Шевченку, віддавши данину пошани великому синові українського народу.

Після завершення урочистостей, спілкуючись з журналістами, А. Шишацький зазначив, що особисто для нього уривки з прославленого шевченківського «Заповіту» є духовним стимулом збереження української мови, української пісні і, як наслідок, любові до України.

Також губернатор зазначив, що відповідно до Указу глави держави про підготовку до святкування 200-ї річниці з дня народження Т.Шевченка, на Донеччині розроблено комплекс заходів щодо підготовки до ювілейної дати.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, виступаючи в середу на засіданні Громадської гуманітарної ради в Каневі, зазначив, що потрібно більше уваги приділяти роботі з підготовки святкування 200-річчя. "Мене турбує байдужість в уряді", - сказав Президент, зазначивши, що не можна відкладати все на останній момент.

Він попросив членів уряду, у свої звіти, з якими вони приходять до нього, включати питання підготовки до ювілею Т.Шевченка, зокрема, приносити фотографії, які б свідчили про стан реконструкції того чи іншого об'єкта.

"Я переконаний, що у нас вистачає часу, щоб все зробити на високому рівні", - зазначив Президент, пообіцявши, що при перегляді державного бюджету буде передбачено кошти на всі необхідні заходи у 2014 році.