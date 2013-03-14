Під проливним дощем у Вінниці опозиції вдалося «підняти» більше 5 тисяч людей

Учасники акції “Вставай, Україно!” провели мітинг біля приміщення Вінницької облдержадміністрації.

Під час ходи та на сам мітинг приєдналась ще кілька тисяч учасників і вже більше 5 тисяч людей, не зважаючи на проливний дощ, який розпочався під час виступу лідерів акції, протягом близько години оплесками та гучними вигуками підтримували висловлювання політиків стосовно імпічменту діючій владі.

«Ми приїхали до вас, щоб отримати вашу підтримку і щоб ви почули, що є в Україні сила, яка здатна змінити ваше життя. Що є люди в цій країні, за яких ви голосували, які отримали ваш кредит довіри, які винні кожному із вас. Ми сьогодні тут щоб сказати вам, що в нашій державі тільки народ України може сказати хто керує, і як керує. І ті, хто керує в нашій державі погано, будуть вигнані народом», - наголосив А. Яценюк.

Акція завершилася близько 18 години.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці за участю лідерів опозиції Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка стартувала Всеукраїнська акція Об’єднаної опозиції “Вставай, Україно!”. За словами голови фракції “Батьківщина” А.Яценюка, акція “Вставай, Україно!” триватиме два місяці.