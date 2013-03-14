Опозиція перекрила центральну вулицю Вінниці

У Вінниці за участю лідерів опозиції Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка стартувала Всеукраїнська акція Об’єднаної опозиції “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію прибули близько 2,5 тис. осіб, які наразі проводять марш.

Учасники акції - прихильники партій “Свобода”, “УДАР”, “Батьківщина”, Європейської партії та партії “Фронт змін” - розгорнули на початку колони прапори України розміром близько 8 на 10 метрів.

Йдучи центральною вулицею міста, рух транспорту по якій на даний час перекрито, учасники акції скандують “Банду геть!”. Вони також несуть плакати з написами “Народ прокинься!”, “За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!” та інші.

Перед початком акції лідер “Свободи» Олег Тягнибок сказав, що спільна мета Об’єднаної опозиції - це зміна діючої влади в Україні. Він підкреслив, що спільно партія “Батьківщина”, “Свобода” та “УДАР” розробили більше 30 законопроектів щодо проведення змін в країні.

“Сьогодні перший день нашої акції і по її завершенню ми зможемо акумулювати усе те, чого прагне народ, і це буде дороговказом наших подальших дій», - підкреслив О.Тягнибок. Він сказав, що завтра акція пройде в Ужгороді, післязавтра - у Львові.

“Я вже бачу, що акція пройде на ура!”, - наголосив О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови фракції “Батьківщина” А.Яценюка, акція опозиції “Вставай, Україно!” триватиме два місяці.