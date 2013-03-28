Лідери опозиції закликали прикарпатців допомогти «підняти» Київ 18 травня

В Івано-Франківську лідери опозиції закликали прикарпатців так само масово долучитися до всеукраїнського маршу «Вставай, Україно!» в Києві 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні, 28 березня, в Івано-Франківську на вічі-протесті голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, голова парламентської фракції ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк та лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

Першому надали слово на вічі В.Кличку. «Так, ми лідери трьох різних партій, з різними програмами й ідеологіями, наголосив він на віче. - Але, нас об'єднує найважливіше: ми - українці, ми бачимо Україну європейською державою і ми разом боремося проти авторитаризму. Те, що сьогодні відбувається в країні: політичні переслідування, придушення прав і свобод громадян, зубожіння людей - це все результати дій Президента­ уряду України. Ми не хочемо в своїй країні залежати від бажання однієї людини і того, з якої ноги вона встала. Ми з цим боремося. Боремося в парламенті­, боремося тут-разом з вами». «Ми прийшли в парламент, щоб він працював не на інтереси купки олігархів, а для громадян України», - підкреслив він.

О.Тягнибок у своєму виступі зазначив, що «з моменту поширення акції по території України ми дуже часто почали стикатися з тим, що влада всіляко намагається заборонити громаді проводити мітинги». Він нагадав про рішення Тернопільського суду, який заборонив з ініціативи облдержадміністрації таку акцію завтра проводити у Тернополі.

«Я хочу завтра побачити, що буде робити в Тернополі влада, як прийдуть на мітинг тисячі людей», - сказав О.Тягнибок.

За його словами «можновладці також намагаються дискредитувати кампанію «Вставай, Україно!» в очах українців,­ говорячи, що вона є непотрібною чи неефективною. Проте кожного разу на мітинги виходять тисячі українців».

А.Яценюк на вічі наголосив, що три опозиційні сили «єдині в прагненні принести зміни в нашу країну»: «І те, що сьогодні відбуваєть­ся у Франківську, – це свідчення того, що ми ідемо правильним шляхом».

«Тисячі людей прагнуть змін. Тисячі людей висловлюют­ь свою позицію, не бояться і кажуть: «Ми хочемо змін в країні», - наголосив він.

За його словами, опозиція має чіткий перелік політичних­ і економічних вимог.

«Окрім відставки президента Януковича і відставки уряду, у нас є соціальний пакет, - наголосив А.Яценюк. - Це скасування пенсійної реформи, медичної реформи, прийняття нового Податкового кодексу. Це ті речі, що потрібні сьогодні для країни. І на цих протестних­ акціях люди вимагають від влади прийняти те, що ми поставили як свій політичний і економічний меморандум».

А.Яценюк також попросив учасників віча підтримати Юлію Тимошенко і Юрія Луценка, які є політичними в’язнями і які «найбільше постраждали за нас».

Завершилося віче спільним виконанням Державного Гімну України.

За даними учасників акції, в мітингу взяло участь близько 10 тисяч осіб, які прибули з різних районів і міст області.

Водночас, як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, у заході взяли участь близько трьох тисяч людей. Охорону громадського порядку забезпечували 60 міліціонерів. Правопорушень під час масових заходів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція цього тижня проведе акції “Вставай, Україно!” в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу.