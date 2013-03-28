В Івано-Франківську на акцію опозиції вийшли більше 5 тисяч людей (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася біля пам’ятника Івану Франку. Учасники тримають транспоранти: "Україні волю! Юлі волю", "Прикарпаття за демократію!" "Вимагаємо справедливих зарплат!", а також національні прапори і прапори політичних сил-учасниць акції.

Організатори подавали заявку про участь в заході 10 тисяч осіб. Наразі вже зібралося більше 5 тисяч чоловік.

Учасники акції колоною на чолі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, головою фракції «УДАР» Віталієм Кличком та головою фракції «Свобода» Олегом Тягнибоком пройшли пішою ходою до Вічевого майдану, де відбудеться віче. На початку колони активісти розгорнули велетенський національний стяг.

Як повідомляють в обласній міліції, незважаючи на велику кількість учасників, вони не прогнозують провокацій і сподіваються, що акція пройде мирно.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція цього тижня проведе акції “Вставай, Україно!” в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу.