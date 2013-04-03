Янукович розкритикував Азарова за вигнаного з Кабміну депутата

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Комітету економічних реформ.

«Треба регламентом передбачити час – хай говорять і готуються. Де буде популізм, а де буде по справі – відразу буде видно. Буде нормальна співпраця з опозицією – буде альтернатива, і ми її бачитимемо. Не буде альтернативи – буде болото», - підкреслив глава держави.

При цьому він розкритикував прем'єр-міністра Миколу Азарова за те, що під час попереднього засідання уряду він у різкій формі попросив народного депутата Сергія Капліна залишити засідання уряду.

«Верховна Рада не заважає вам працювати – вона дає вам можливість займатися тим, чим потрібно. Не заважають вам, а навпаки. Там один представник зайшов, а ви йому слово не дали сказати. Я б йому дав слово – і хай говорив би, скільки хотів... Нам треба об'єднувати тих, хто знає й іншу точку зору», - підкреслив В.Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров, 27 березня вигнав із залу засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна.

Після вступного слова М.Азарова й доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, які саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із залу засідань, додавши, що він бере всю відповідальність на себе.

Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Сиротюк заявив, що його не пустили на засідання Кабінету міністрів, що проходило в понеділок, 1 квітня.