«УДАРівець» заявляє, що Азаров нацьковує на нього Генпрокуратуру

Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Сергій Каплін, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

«Мені відомо, що після того, як охоронці виконали наказ М.Азарова, два «народних улюбленці» міністр освіти і науки Дмитро Табачник та глава МВС Віталій Захарченко підняли питання про притягнення мене до кримінальної відповідальності за самоуправство. Також було прийняте рішення, що М.Азаров подасть запит в Генпрокуратуру і далі продовжать справу проти мене», - сказав С.Каплін.

Прес-служба повідомляє, що після вчорашнього засідання Уряду, з якого охоронці за наказом М.Азарова вивели «УДАРівця», С.Каплін направив депутатське звернення до Генпрокуратури стосовно дій прем’єра.

«Я продовжу контролювати роботу М.Азарова як прем’єра, як політика, як чиновника, як громадянина. Йому не вдасться знищити парламент, ми ж зможемо звільнити від нього Україну», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня ц. р. прем’єр-міністр України М.Азаров вигнав із зали засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» С.Капліна.

Після вступного слова М.Азарова та доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, якими саме були вимоги. М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань.

“Ви зірвали роботу Верховної Ради, і зараз Ви пропонуєте зірвати роботу Кабінету міністрів. Ніякі мандати не повинні використовуватись. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводьте його із зали. Такої наглості… Ніякі мандати не повинні використовуватись для зриву роботи уряду”, - заявив М.Азаров.

Він декілька разів повторив свою вимогу вивести депутата із зали. “Я вас попереджую: будь-які спроби так званих народних депутатів заважати роботі уряду будуть присікатися, і не будуть пускатися в залу засідань уряду. Ще раз попереджую: охорона, вивести цього депутата із зали”, - наголосив М.Азаров.