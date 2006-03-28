ЦВК взяла під особливий контроль підрахунок голосів
... у східному, центральному і південному регіонах
Центральна виборча комісія взяла під особливий контроль підрахунок голосів у східному, центральному і південному регіонах України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні на прес-конференції.
«Найповільніше надходить інформація про опрацювання протоколів з Київської, Миколаївської, Херсонської і Одеської областей, а також з Севастополя. Наприклад, в Київській області на даний момент опрацьовано лише 35% протоколів», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.
Голова ЦВК зазначив, що найактивніше здійснюється підрахунок голосів у Вінницькій області, де опрацьовано вже 86,02% протоколів. «У Вінницькій області є округи, які направили свої протоколи в ЦВК», - пояснив він.
Я.ДАВИДОВИЧ підкреслив, що ЦВК категорично забороняє порушувати порядок підрахунку голосів і має намір розібратися з ситуацією, що склалася в Києві, коли в першу чергу почали підраховувати бюлетені з виборів мера столиці.
Водночас, за словами голови Центрвиборчкому, інформація про будь-які порушення при підрахунку голосів не надходить.