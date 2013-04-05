Дружина Луценка приємно шокована проханням Лутковської

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко приємно шокована зверненням Валерії Лутковської до Президента з приводу помилування свого чоловіка.

Про це вона заявила УНІАН, коментуючи повідомлення прес-служби Глави держави, яка розповсюдила відповідний лист омбудсмена.

«Чесно кажучи, я шокована такою заявою Валерії Лутковської стосовно прохання про помилування мого чоловіка. Оскільки не дивлячись на певні напруження щодо її ставлення до опозиції, вона зробила правильний крок. Тим більше, особисто знаючи про стан здоров’я Юрія Луценка, оскільки вона неодноразово відвідувала його у місцях позбавлення волі і цікавилася станом його здоров’я, лікуванням, тощо»,- сказала І.Луценко.