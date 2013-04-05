Немілостивий здасть мандат тільки разом з Яценюком

Про це він оголосив в ефірі "ШустерLive", пише Українська правда.

Він зачитав відповідну заяву на ім'я Володимира Рибака.

"Але я вважаю, що подам це заяву разом із заявою Арсенія Петровича Яценюка. Бо він брав відповідальність за всіх депутатів, за всіх кандидатів, яких привів у Раду", - сказав Немілостивий.

"Я вважаю, що ми чинимо дії, які не відповідають написаному в двох присягах (опозиції і народного депутата). Ми, по-перше блокуємо роботу в Верховній Раді. Ми повинні домовлятися в Раді, якщо треба - на коліна ставати", - заявив екс-представник "Батьківщини".

Він також заявив, що проти нинішніх акцій протесту.

"Я розумів акції під час виборів, акції, коли ми захищали Юлію Тимошенко під судом, але до чого ми закликаємо людей, кажучи "Вставай, Україно...", - зазначив він.

Водночас Немілостивий так і не зізнався, хто його брав у список і чи платив він за це гроші, хоча сказав, що очолював штаб "Фронту змін".

Представник "Батьківщини" Сергій Соболєв висловив жаль, що ці люди зайняли в списку місця інших перевірених людей. Наприклад, Олег Канівець став депутатом замість Ігоря Осташа.