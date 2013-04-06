Політолог: бачимо деградацію пострадянського парламенту
Парламентська більшість поки не хоче розпуску Верховної Ради, оскільки не готова до нових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на прес-конференції.
За його словами, вчорашні події у ВР свідчать про глибоку парламентську кризу.
«Це свідчення глибокої кризи, в якій опинився український парламент пострадянського періоду, фактично ми бачимо деградацію Верховної Ради як пострадянського інституту», - сказав експерт.
«У чому криза? Він ще не може працювати як європейський парламент, як незалежний парламент, але вже не може працювати виключно у ручному режимі як придаток виконавчої влади», - додав він.
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В.Карасьов вважає, що паралельне засідання парламентської більшості відбулося «не від хорошого життя». «Парламентська більшість була змушена перенести ось цей парламент пострадянського типу в окрему реанімаційну палату для того, щоб продовжити роботу парламенту саме в пострадянському ручному режимі», - сказав він.
Політолог також відзначив, що ідея референдуму існує «як якась ідея, бажання», але чіткого плану проведення референдуму у влади немає.
«За нинішніх умов ідея референдуму виникає не як план зміцнення перемоги, а як вимушений інструмент виходу їх політичної кризи», - додав він.