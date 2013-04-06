Політолог: бачимо деградацію пострадянського парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на прес-конференції.

За його словами, вчорашні події у ВР свідчать про глибоку парламентську кризу.

«Це свідчення глибокої кризи, в якій опинився український парламент пострадянського періоду, фактично ми бачимо деградацію Верховної Ради як пострадянського інституту», - сказав експерт.

«У чому криза? Він ще не може працювати як європейський парламент, як незалежний парламент, але вже не може працювати виключно у ручному режимі як придаток виконавчої влади», - додав він.

На цю тему: Через блокування Ради можна втратити парламент – експерт

В.Карасьов вважає, що паралельне засідання парламентської більшості відбулося «не від хорошого життя». «Парламентська більшість була змушена перенести ось цей парламент пострадянського типу в окрему реанімаційну палату для того, щоб продовжити роботу парламенту саме в пострадянському ручному режимі», - сказав він.

Політолог також відзначив, що ідея референдуму існує «як якась ідея, бажання», але чіткого плану проведення референдуму у влади немає.

«За нинішніх умов ідея референдуму виникає не як план зміцнення перемоги, а як вимушений інструмент виходу їх політичної кризи», - додав він.