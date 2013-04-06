Яценюк: Найближчим часом Луценко вийде на свободу

«Ми впевнені в тому, що в найкоротшій перспективі, буквально за тиждень, два чи три, наш політичний побратим Юрій Луценко буде на свободі», - заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в Житомирі на мітингу в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!» в суботу, 6 квітня.

«Це ваша заслуга. Це заслуга тих людей, які за нього боролись», - звернувся він до учасників мітингу.

Арсеній Яценюк наголосив, що завдання опозиції – «щоб і Юлія Тимошенко вийшла на свободу», повідомляє прес-служба партії "Батьківщина".

За його словами, опозиція проводить загальнонаціональну акцію «Вставай, Україно!» , «щоб готуватися до змін». «Він (президент Янукович. – ред.) і його опричники дуже б хотіли, щоб всі поховались, щоб було як при радянській владі. Ми ходимо до людей казати – не бійтеся».

Він підкреслив, що лише засобами парламентської боротьби неможливо змінити країну. За його словами, опозиція внесла до парламенту законопроекти які, зокрема, скасовують пенсійну реформу, забороняють закриття лікарень, забезпечують якісну освіту, долають корупцію: «А чи зміниться життя навіть після прийняття цих законів? Хіба в нас є закон, де написано, що президент чи прем’єр-міністр може брати хабарі? Хіба в законах не написано, що кожен має право на житло, роботу, підприємницьку діяльність, освіту? Виявляється, що не тільки законами, а тими людьми, які повинні виконувати ці закони, - буде визначатися курс країни».