Ештон і Фюле «салютують» помилуванню двох українських екс-міністрів

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле привітали рішення Президента України Віктора Януковича помилувати колишніх міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка та з питань захисту навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

Про це йдеться у заяві К.Ештон і Ш.Фюле, переданій агентству УНІАН.

“Ми салютуємо тому, що Президент Янукович скористався своєю прерогативою помилування у випадках колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра з питань захисту навколишнього природного середовища Г.Філіпчука. Ми вітаємо звільнення та повернення до його родини Ю.Луценка у неділю”, - зазначається у заяві.

К.Ештон і Ш.Фюле заявили, що це важливий крок української влади у вирішенні питань, що викликають стурбованість стосовно вибіркового застосування правосуддя.

Вони також привітали діяльність моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишнім президентом Європарламенту Петом Коксом і екс-президентом Польщі Александром Кваснєвським в цьому контексті.

“Зараз ми очікуємо, що Україна звернеться без подальших затримок до випадку вибіркового правосуддя, що залишився, і попередить будь-яке повторення вибіркового правосуддя шляхом всебічної судової реформи, відповідно до європейських стандартів, з метою реалізувати висновки Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року та спільну заяву саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року”, - наголосили К.Ештон та Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та Г.Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.