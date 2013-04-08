Допит Гайдука у справі Щербаня перенесли

Допит Віталія Гайдука як свідка у кримінальному провадженні про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році відбудеться 16 квітня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Андрій Кожем’якін.

"Сьогодні, як ви знаєте, технічна заминка, було перенесення судового засідання на 16 квітня", - сказав А.Кожем’якін.

У коментарі УНІАН інший захисник Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що допит свідка, що був запланований на понеділок, не відбувся у зв'язку із хворобою слідчого судді Оксани Царевич.

Засідання переноситься на 16 квітня, на 10.00, сказав О.Плахотнюк.

В.Гайдук є екс-співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу", співзасновником якої у 1990-і став Є.Щербань.

Генеральна прокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня екс-прем'єрів Павла Лазаренка і Ю.Тимошенко.