Помилування Луценка: експерти розшифрували наміри Януковича

Про це політологи заявили у коментарях DW.

Так, Віктор Небоженко не виключив, що з огляду на революційний темперамент Ю.Луценка, вже за місяць-два екс-міністр створить власну позапарламентську політичну силу або почне допомагати опозиції боротися із владою.

В.Небоженко також вважає, що Президент Віктор Янукович дуже стурбований розколом в парламенті і через помилування Ю.Луценка намагається відволікти від цього увагу української та міжнародної спільноти.

"Януковичу необхідно продемонструвати європейцям, що демократичні процеси не згасли остаточно в Україні, а звільнення Луценка є спробою уникнути дискусій про те, що слід робити з незаконними зборами депутатів на Банковій", - сказав В.Небоженко.

При цьому він додав, що застосування до українських політв'язнів процедури помилування не є ознакою торжества демократії.

Директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран нагадав, що Ю.Луценко навіть в ув'язненні не залишався поза політикою, продовжував активно критикувати владу і давати поради опозиції.

"Зі звільненням Луценка опозиція отримує шанс зробити свою діяльність більш динамічною", - вважає С.Таран.

Водночас він не виключив посилення конкуренції за лідерство всередині опозиційних сил.

Також С.Таран зазначив, що помилування Ю.Луценка стало можливим, зокрема, через невисокий особистий рейтинг популярності екс-міністра. За його словами, Ю.Луценко як політичний конкурент не становить особистої загрози для Президента Віктора Януковича.

Крім того, помилуванню екс-міністра, вважає експерт, сприяла важка економічна ситуація в Україні.

"Необхідність підтримки міжнародної спільноти в отриманні кредитів МВФ та фінансової допомоги Україні з боку інших міжнародних інститутів зробили Януковича досить поступливим у питанні помилування Луценка", - зауважив С.Таран.

Разом із тим політолог упевнений, що звільнення Ю.Луценка не полегшить долю колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка, за його словами, "має досить високий особистий рейтинг популярності".

"Питання її (Ю.Тимошенко) звільнення є питанням політичного виживання Президента Януковича", - переконаний експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та колишнього міністра охорони природного навколишнього середовища Георгія Філіпчука.