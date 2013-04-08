Янукович підписав закон про спрощення віз з Євросоюзом

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України №157-VII «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня ц. р. Верховна Рада України ухвалила Закон „Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз”.

За дане рішення проголосувало 275 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угода була підписана 23 липня 2012 року у Брюсселі.

Положеннями угоди розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.

Спрощений режим оформлення віз стосуватиметься: журналістів та членів технічного персоналу, які супроводжують їх із метою виконання професійних обов’язків; учасників офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами та іншими муніципальними одиницями; представників релігійних громад; представників професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території держав-членів; осіб віком 25 років або молодших, які є учасниками семінарів, конференцій, спортивних, культурних або освітніх заходів, організованих неприбутковими організаціями.

Також це стосується близьких родичів: одного з подружжя, дітей (у тому числі всиновлених), батьків (у тому числі опікунів), дідусів, бабусь та онуків, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів або громадян Європейського Союзу, які проживають на території держави-члена, громадянами якої вони є; представників громадських організацій, які подорожують із метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках програм обміну; учасників офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського сусідства та партнерства (ІЄСП).

У пояснювальній записці зазначається, що імплементація угоди сприятиме подальшій лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, розвитку контактів між громадянами України та держав-членів ЄС, створенню підґрунтя для майбутнього запровадження стороною ЄС повноцінного безвізового режиму для громадян України.

У ній сказано, що ухвалення закону дасть можливість здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Зазначається, що набрання угодою чинності забезпечить спрощення режиму поїздок громадян України до держав-членів ЄС, сприятиме подальшому розвитку відносин між Україною і Євросоюзом та інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.