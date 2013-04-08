Тимошенко: Для мене Маргарет Тетчер стала вчителем

Як ідеться у листі Ю.Тимошенко, розміщеному на її сайті, ”з глибоким жалем дізналася про те, що з життя пішла видатна постать сучасності леді Маргарет Тетчер. Сумую разом з народом Великої Британії, рідними та близькими цієї непересічної людини”.

За словами Ю.Тимошенко, М.Тетчер називали «залізною леді», але в неї було велике серце.

«Для мене, як і для багатьох людей, - зазначає Ю.Тимошенко, - М.Тетчер стала вчителем, бо не на словах, а на власному прикладі щодня демонструвала, яким має бути справжній лідер та справжній політик. Такі люди, як леді Маргарет, народжуються раз на століття і є великим щастям для країни та народу, яким вони присвячують своє життя».

«Я шкодую, що не можу провести її в останній шлях, і схиляю голову перед леді Маргарет Тетчер - найвідомішою жінкою сучасності. Між тим, мені пощастило, бо я мала честь бути знайомою з нею, спілкуватися з нею. Скажу відверто, що кількагодинна зустріч дала мені більше, аніж кілька років власного досвіду, бо за цей час моя віра в правильність власного шляху стала ще міцнішою. Спілкуючись з колишнім прем`єром Великої Британії, я знову і знову пересвідчувалася, що служіння народові та країні - найпочесніша місія, і нести її може лише людина із шляхетним серцем», - наголосила Ю.Тимошенко.