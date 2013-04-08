Тимошенко хоче бачити Луценка цього тижня

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко подякувала світовим лідерам та парламентаріям демократичних країн за зусилля, спрямовані на звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ю.Тимошенко.

«Я також висловлюю подяку всьому демократичному світові, лідерам та парламентам ЄС, США, Канади, ПАРЄ, ОБСЄ, Ради Європи, українській діаспорі, президентам Пету Коксу і Александру Квасневському та всім-всім за послідовну і самовіддану підтримку демократії та європейських цінностей в Україні; за чітку позицію, спрямовану проти політичних переслідувань, за визволення Юри», - зауважила Ю.Тимошенко.

На її думку, всі розуміють, що якби не їхня непохитна позиція щодо визволення політв‘язнів, то «не відбулося б ніякого помилування Юрія Луценка». «Його б продовжували нескінченно судити, щоб збільшувати терміни ув‘язнення. І саме головне - якби не захист демократичного світу, то в Україні вже були б сотні політв‘язнів, включаючи всіх провідних опозиціонерів», - вважає Ю.Тимошенко.

На її переконання, світові лідери та парламентарії демократичних країн не тільки допомогли звільнити Ю.Луценка, але й унеможливили силовий розгром усього демократичного табору і зберегли шанс Україні на європейське майбутнє.

Звертаючись до Ю.Луценка, Ю.Тимошенко зазначила: «Твоє визволення - це велика подія для патріотичної, європейської та демократичної України. Я щаслива, що ти повернувся додому, маєш можливість обійняти свою родину. Вони в тебе справжні бійці. Твоя родина так само, як і ти, сильна і віддана Україні».

Вона також висловила сподівання, що, відновивши здоров‘я, Ю.Луценко зможе посилити боротьбу опозиції за Україну, за справедливість і допомагатиме захищати українців.

Крім того, Ю.Тимошенко повідомила, що сьогодні передала заяву щодо побачення з ним цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.