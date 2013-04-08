Луценко вмовляє дружину не складати мандат

Про це він заявив в прямому ефірі ТВі, передає Українська правда.

"Іра каже: "Я так хочу піти з депутатів". Кажу: "Іра, ти не маєш права з однієї простої причини – ти пішла туди не для того, щоби витягнути одного Луценка", - розповів екс-міністр.

"Ти маєш такий досвід і для мене… Навіть для мене є певна частина подиву - хоча я знав, що в мене найкраща дружина... Але є частина подиву про те, як вона вписалася в політичну діяльність", - сказав Луценко.

"Тепер її завдання – так само допомогти іншим людям… Тепер вона зобов’язана так само, як допомогла мені, допомогти іншим людям, які знаходяться в несправедливості, в біді, можливо, в катастрофі"", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та колишнього міністра охорони природного навколишнього середовища Георгія Філіпчука.