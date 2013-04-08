Луценко планує від завтра поновити лікування

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу ТВі.

”Завтра я їду в ”Оберіг”, проведу необхідні аналізи і найближчим часом буду займатися своїм здоров’ям. Скільки часу це займе - важко сказати, але думаю - це питання не одного місяця. Жартуючи скажу: ”Здоров’я не таке погане, як хотілося б моїм ворогам”. ”Польовий командир” буде в строю в повному порядку”, - сказав Ю.Луценко.