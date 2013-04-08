Луценко планує від завтра поновити лікування
21:14, 08 квітня 2013Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко планує, починаючи із завтрашнього дня, поновити лікування в столичній клініці ”Оберіг”, щоб повноцінно працювати в політиці.
Луценко: Здоров’я не таке погане, як хотілося б моїм ворогам
Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу ТВі.
”Завтра я їду в ”Оберіг”, проведу необхідні аналізи і найближчим часом буду займатися своїм здоров’ям. Скільки часу це займе - важко сказати, але думаю - це питання не одного місяця. Жартуючи скажу: ”Здоров’я не таке погане, як хотілося б моїм ворогам”. ”Польовий командир” буде в строю в повному порядку”, - сказав Ю.Луценко.
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