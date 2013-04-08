Луценко вважає, що постійним блокуванням можна «угробити парламент»
21:26, 08 квітня 2013Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що постійне блокування опозицією парламенту не є повністю вірною дією.
Луценко радить опозиції запропонувати "вікно толерантності"
Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі телеканалу ТВі.
"Опозиції не треба угробити парламент - постійне блокування не є зовсім вірним. Я вважаю, що опозиція має запропонувати (більшості - УНІАН) "вікно толерантності", - сказав Ю.Луценко, пояснивши, що це полягає у прийнятті важливих законів, зокрема, щодо євроінтеграції.
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