Луценко запевняє, що не збирається ставати четвертим лідером опозиції

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі телеканалу ТВі.

”Я не збираюся ставати четвертим лідером опозиції - у нас є три. Моє бачення таке. Я точно завтра або післязавтра не вийду на Майдан (я думаю, що в ще одному ораторі акції опозиції не потребують). Для того, щоб відбулися зміни, люди мають виходити не за якогось лідера, а має бути план дій. Я пропоную цим людям об’єднатися для написання цього плану. Це буде тендером для обрання лідера опозиції”, - сказав Ю.Луценко.

У той же час він зазначив, що підтримує ”виїзні” акції опозиції, бо ”треба йти до людей, з людьми треба говорити, і вони правильно роблять”.

За словами Ю.Луценка, майбутній Майдан має бути настільки масштабно підтриманий, ніж був підтриманий Майдан у 2004 році, ”наскільки Янукович буде більше вчіплюватися в крісло, ніж Кучма”.