«Свобода» відкрила партійне інтернет-радіо

Про це в Харкові кореспондентові УНІАН повідомив народний депутат України від ВО «Свобода» Ігор Швайка.

За його словами, відкритий сьогодні партійний радіоканал матиме передусім інформаційний контент. Радіо, редакція якого знаходиться в Харкові, вестиме цілодобове мовлення виключно українською мовою.

«Головне завдання, яке ми зараз ставимо, – це програми публіцистичні, релігійні, журналістські, студентські, будь-які інші, плюс обов’язково стрічка новин, яка йде. Це є музика, яка перемежовується з регулярними випусками новин, і в першу чергу - інформаційний канал», - зазначив І.Швайка.

Депутат підкреслив, що радіо «Голос свободи» є всеукраїнським партійним медіа-ресурсом.