ЗМІ: Сьогодні Луценку зроблять операцію

Про це повідомив Коммерсанту-Україна соратник екс-міністра Роман Безмертний, коментуючи створення Луценком громадського руху.

За його словами, затримка з організацією пов'язана з необхідністю лікування Юрія Луценка - сьогодні йому зроблять хірургічну операцію.

"Думаю, вже наступного тижня ми повідомимо деталі, а Юрій Віталійович зареєструє акаунт у Facebook і Twitter, щоб створити механізм комунікації з охочими приєднатися", - розповів він.

"Ймовірно, найближчим часом, поки Юрій Луценко буде у лікарні, він продовжить спілкування через свій блог на "Українській правді", а пізніше, дуже скоро, з'явиться і на Facebook", - повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок Луценко пройшов обстеження в клініці "Оберіг". Лікарі підтвердили необхідність проведення другої операції. "Із завтрашнього дня Юрій Луценко госпіталізується в клініку" Оберіг "для продовження лікування", - йдеться в повідомленні Народної самооборони.