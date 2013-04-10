ЗМІ: Україна змінює свого представника в МВФ

Вчора стало відомо, що Україна вирішила змінити свого представника у Міжнародному валютному фонді. На місце Юрія Якуши, який представляв Україну у фонді з 1996 року, буде призначений директор генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик, повідомляє Комерсант-Україна.

Експерти вважають, що новий уповноважений України у фонді зможе професійно представляти інтереси нашої країни, але знайти йому заміну в НБУ буде складно.

Джерела в Нацбанку і Міжнародному валютному фонді повідомили про ротацію постійного представника України в МВФ. "Будь-яка організація періодично повинна змінювати свого представника, зараз це зробили і ми", - відзначило джерело в Кабміні.

Сам Петрик відмовився підтвердити інформацію. "Зараз я працюю в НБУ, - заявив він. - Питання будь ротації вирішує керівництво". Втім, цілий ряд джерел у НБУ стверджує, що він вже "сидить на валізах". "Питання вирішено. Всі знають, що 18 числа він виїжджає до Вашингтона, - заявив високопоставлений чиновник. - Він пройшов співбесіду, саме його кандидатуру обрав директор голландського представництва фонду".

За словами джерела, іншою кандидатурою, яку замість себе пропонував Юрій Якуша, був начальник управління програм міжнародних фінансових організацій Укрексімбанку Сергій Худіяш.

Експерти позитивно оцінюють ротацію. "Для мене було незрозуміло, чому Україна так довго затримувалася зі зміною представника, оскільки подібна ротація - загальносвітова практика, і ніхто так довго не займає таких посад", - зауважив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, добре знайомий і з Юрієм Якушем, і з Олександром Петриком. - Обидва економіста - дуже грамотні фахівці. Добре, що Україна зберігає за собою право представляти у Вашингтоні інтереси низки країн Східної Європи. Хоча несподівано, що нашим "послом" стала людина, яка тільки нещодавно очолила департамент НБУ".

Нагадаємо, Олександр Петрик працює в НБУ з 1991 року, проте керувати генеральним департаментом почав кілька місяців тому, змістивши на цій посаді Ігоря Шумило.