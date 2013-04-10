Росіяни стали гірше ставитися до України (опитування)

За перші три місяці 2013 року на 5% зменшилася кількість росіян, які позитивно ставляться до України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-Центру, результати якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

На запитання: «Як Ви загалом ставитеся зараз до України?», у березні відповіли «Дуже добре» 8% (у січні - 10%), «В основному добре» - 61% (у січні – 64%).

Водночас «в основному погано» ставилися до України в березні - 19% (у січні – 16%), «дуже погано» - 3% (у січні - 2%). Важко відповісти 9% опитаних як у березні, так і в січні 2013 року.

Згідно з даними дослідження, росіяни також стали гірше ставитися до США, Євросоюзу й навіть Білорусі.

Опитування проводилося 22-25 березня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення. В ньому взяли участь 1601 людина віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.