Лутковська: У випадку з Луценком я просто виконала свою роботу

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання журналістів щодо обставин помилування Ю.Луценка, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена.

«Я неодноразово говорила, що сфера діяльності омбудсмена – це захист прав людини, а не політика і не геополітика. У випадку з Юрієм Луценком я просто виконала свою роботу як правозахисник, – підкреслила В.Лутковська. – А те, що мої дії сприяли реалізації євроінтеграційних прагнень України, – це, звичайно, важливо і позитивно, але у даній ситуації вторинно».

В.Лутковська відзначила також, що її звернення до Президента з клопотанням про помилування Ю.Луценка – вже другий прецедент у реалізації процесу гуманізації системи виконання покарань. Раніше вона підтримала ще одне звернення засудженої особи про помилування до глави держави. На переконання В.Лутковської, ці два прецеденти створили передумови для подальшої конструктивної співпраці з Комісією при Президентові України у питаннях помилування.

У цьому контексті В.Лутковська зазначила, що своїми діями відкрила новий правозахисний шлях, коли не лише засуджена особа може звернутися до Президента України з клопотанням про помилування.

Як повідомлялося, 5 квітня стало відомо, що В.Лутковська звернулася до Президента В.Януковича з проханням про помилування Ю.Луценка.

Омбудсмен послалася на стан здоров'я Ю.Луценка і на те, що екс-міністр відбув більшу частину покарання.

7 квітня В.Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка і того ж дня екс-міністра було звільнено з колонії, де він відбував 4-річний термін за посадові злочини. Термін його ув'язнення мав закінчитися у грудні 2014 року.