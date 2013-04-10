У Рівному завершено акцію "Вставай, Україно!"

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками організаторів та учасників акції у ній взяли участь майже 10 тис осіб.

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що в акції взяли участь 4 тис 300 осіб.

У мітингу на Майдані незалежності Рівного лідери трьох опозиційних сил закликали мешканців області до боротьби з нинішньою українською владою, за усунення від влади Президента України Віктора Януковича та уряду прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Лідери опозиції пообіцяли боротися за відміну пенсійної, медичної реформ та нового Податкового кодексу. Вони також вимагали звільнення з в’язниці екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Акція пройшла під лозунгами “Банду геть!”, та “Юлі — волю!”.

А.Яценюк закликав присутніх взяти активну участь в підсумковій акції у Києві 18 травня.

“Будемо приймати там рішення, який наш подальший план дій, як ми разом з вами будемо писати нову сторінку з історії України”, - зазначив А.Яценюк.

Було також представлено 5-х кандидатів у депутати Рівненської облради від опозиційних сил. Довибори в облраду відбудуться 21 квітня замість депутатів, які обрані до ВР України та Михайла Колісниченка, який помер.

В.Кличко передав вітання землякам від імені звільненого з в’язниці Юрія Луценка.

Було також повідомлено, що наступна акція “Вставай, Україно!” відбудеться у п’ятницю, 12 квітня, у Харкові, а в суботу, 13 квітня, — у Полтаві.