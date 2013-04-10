Активісти, затримані біля резиденції Януковича, підуть під суд
22:40, 10 квітня 2013Політика
849 0
На шістьох активістів “Демократичного альянсу”, затриманих сьогодні біля резиденції Президента в Межигір’ї, складено адміністративні протоколи
Протоколи складено "за непокору міліції та невиконання законних вимог правоохоронців".
Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС України Київської області.
У міліції зауважили, що остаточне рішення щодо обрання покарання правопорушникам прийматиме суд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter