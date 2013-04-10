Активісти, затримані біля резиденції Януковича, підуть під суд

На шістьох активістів “Демократичного альянсу”, затриманих сьогодні біля резиденції Президента в Межигір’ї, складено адміністративні протоколи

Протоколи складено "за непокору міліції та невиконання законних вимог правоохоронців". Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС України Київської області. У міліції зауважили, що остаточне рішення щодо обрання покарання правопорушникам прийматиме суд.

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