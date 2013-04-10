Політолог: проти Тимошенко застосують "ефект матрьошки"

23:24, 10 квітня 2013
Політика
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Експерти вважають, що екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко не може бути звільнена до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції представник Інституту соціально-політичного проектування Андрій Міселюк сказав: «Тимошенко не буде звільнена. Процесуально - це тому, що проти неї відкрито ряд справ. Що стосується смислового наповнення, то Янукович побоюється випускати такого небезпечного конкурента до виборів 2015 року».

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Такої ж думки дотримується і керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

На запитання, чи є можливим звільнення Ю.Тимошенко за сценарієм звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, В.Бала відповів: «Неможливим є звільнення Тимошенко таким способом, як Луценка. На відміну від Луценка, щодо Тимошенко постійно порушують нові справи по типу матрьошки. Цей ефект матрьошки будуть тягнути як мінімум до 2015 року».

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