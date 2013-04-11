«Батьківщина» збирає мітинг під Конституційним Судом
06:24, 11 квітня 2013Політика
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11 квітня київська міська партійна організація «ВО «Батьківщина» проведе мітинг біля Конституційного Суду України (вул. Жилянська, 14 ).
Як повідомили УНІАН у прес-службі партосередку, захід пов'язаний з тим, що до порядку денного пленарного засідання КС 11 квітня внесено розгляд справи про місцеві вибори в Києві: питання щодо розгляду подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення низки положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема щодо місцевих виборів у Києві.
Початок мітингу призначено на 9.30.
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