«Батьківщина» збирає мітинг під Конституційним Судом

Як повідомили УНІАН у прес-службі партосередку, захід пов'язаний з тим, що до порядку денного пленарного засідання КС 11 квітня внесено розгляд справи про місцеві вибори в Києві: питання щодо розгляду подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення низки положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема щодо місцевих виборів у Києві.

Початок мітингу призначено на 9.30.