У Полтаві місце проведення акції опозиції заблокували автобусами

Як заявив у коментарі УНІАН народний депутат від «Батьківщини» Валерій Головко, в Полтаві повторюється «харківський сценарій».

«Театральну площу, де має проходити мітинг, оточено кількома десятками автобусів. Вулицю, де повинна пройти колона акції «Вставай, Україно!», також перекрито автобусами. Деякі автобуси стоять під знаком «Зупинка заборонена». Я підійшов до міліції і попросив відреагувати на це, проте міліція не реагує», – заявив В.Головко.

Як повідомлялося, вранці 12 квітня площа Рози Люксембург у Харкові, звідки повинні були вирушати ходою учасники мітингу опозиції, і вулиці за маршрутом учасників були заблоковані трамваями і автобусами. Усі три мости, що ведуть від площі Рози Люксембург у напрямку Апеляційного суду, де був запланований мітинг, також були перекриті. Вулиці, прилеглі до маршруту проходження ходи, були заблоковані великогабаритними автобусами й вантажівками.