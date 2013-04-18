Шустер: балансуємо між рейтингом і предметною розмовою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні телеведучий Савік Шустер на засіданні круглого столу на тему: “Кому заважають політичні ток-шоу на українському телебаченні – владі чи опозиції?”

"Керівник каналу мене ставить у сітку й нам за це платять гроші, а я і моя програма повинна отримувати рейтинги, на жаль, це сувора дійсність. Ось ми й балансуємо між рейтингом і певною предметною розмовою", - сказав С.Шустер.

Він зазначив, що конфлікти під час політичних ток-шоу виникають в основному через те, що деякі люди не вміють висловлювати коротко й чітко свої ідеї, аргументи, і в результаті починають один одного ображати.

Окрім цього він назвав помилкою "демарш" представників опозиції під час його програми 12 квітня.

"Я вважаю, що опозиція, яка пішла з останнього ефіру ток-шоу - для них це величезна втрата, оскільки вони могли все сказати в обличчя Кернесу. Вони стільки часу готували акцію протесту в Харкові, вони зібрали людей, їм чогось не дали зробити, вони мали можливість сказати це на всю країну, але вони цього не зробили. Вони в принципі трішки зрадили своїх виборців", - зазначив С.Шустер.

"На мій погляд - вони зробили помилку", - додав він.

Також телеведучий звинуватив у шовінізмі депутата Верховної Ради України Миколу Томенка за його ініціативу заборонити іноземцям вести ток-шоу в Україні.

"Ця фраза, що іноземець не може вести шоу в Україні. Я вважаю, що це шовіністична фраза" , - підкреслив телеведучий.