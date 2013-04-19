Експерт: Державна антикорупційна програма, вартістю 700 млн, не працює

Державна антикорупційна програма, вартістю понад 700 мільйонів гривень, на сьогодні не працює, як і не працює і Національний антикорупційний комітет очолюваний Президентом, який не збирається вже понад рік. Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник Міжнародної неурядової організації «Global integrity» в Україні, голова правління Антикорупційної ради України Богдан Якимюк.

«Національний антикорупційний комітет очолюваний Президентом, не працює і вже не збирається понад рік. Державна антикорупційна програма, вартістю понад 700 мільйонів гривень, не працює. Ми проаналізували коаліцією громадських організацій – на трійку навіть не дотягнула влада по виконанню цієї програми. Під дією тендерного законодавства виведена величезна кількість держаних закупівель, і це величезна корупція, яка зараз залишається поза увагою», - заявив Богдан Якимюк.