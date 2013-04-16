У Мін'юсті нарахували більше мільярда гривень збитків від корупції

Про це сказано у щорічному антикорупційному звіті міністерство юстиції, йдеться у повідомленні відомства.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, звіт було складено на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, повідомляє Українська правда.

"Загальна сума збитків, завданих корупційними адміністративними правопорушеннями у 2012 році становила 1,191 млрд гривень. Загальна сума збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, становила 577,8 млн гривень", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно міністр Лавринович заявив, що дані про людей, які скоїли корупційні правопорушення мають бути закритими.