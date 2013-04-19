Луценко не веде Твіттер і не прогнозував звільнення Тимошенко
08:47, 19 квітня 2013Політика
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Екс-міністр не веде Твіттер і не прогнозував звільнення Тимошенко.
Юрій Луценко не веде Твіттер
Екс-міністр МВС Юрій Луценко не веде Твіттер та не прогнозував звільнення Тимошенко.
Про це "Українській правді" повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.
"Ні це фейк", - сказала вона.
У своєму Твіттері вона також звернулась до журналістів з проханням "не посилатися на Твіттер Луценка", оскільки він не належить екс-міністру.
Уночі ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на Луценка про те, що в нього є інформація, що Тимошенко мають звільнити на вербну неділю.
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