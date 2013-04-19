Луценко не веде Твіттер і не прогнозував звільнення Тимошенко

Екс-міністр МВС Юрій Луценко не веде Твіттер та не прогнозував звільнення Тимошенко.

Про це "Українській правді" повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Ні це фейк", - сказала вона.

У своєму Твіттері вона також звернулась до журналістів з проханням "не посилатися на Твіттер Луценка", оскільки він не належить екс-міністру.

Уночі ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на Луценка про те, що в нього є інформація, що Тимошенко мають звільнити на вербну неділю.