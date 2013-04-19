Луценко вважає, що за 9 днів Тимошенко буде на волі

"У мене була телефонна розмова з Штефаном Фюле (комісар ЄС з питань розширення та європейської політики добросусідства), він розповів, що Янукович має відпустити Юлію Тимошенко у Вербну неділю", - цитує РІА "Новости" з посиланням на мікроблог політика в Twitter.