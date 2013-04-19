Тюремники показали кімнату, підготовлену для відеоконференції Тимошенко

Екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко буде запропоновано взяти участь у допиті Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році депутата Євгена Щербаня, шляхом відеоконференції.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«З урахуванням тих обставин, що запланований судом допит свідка на 19.04.2013 р. має проходити у режимі відеоконференції, керівництво колонії запропонує і засудженій Ю.Тимошенко також взяти участь у цьому допиті шляхом відео-конференції», - йдеться в повідомленні.

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Водночас в ДПтС зазначають, що від усіх попередніх пропозицій взяти участь у допиті свідків та у судових процесах шляхом відеоконференції Ю.Тимошенко поки що відмовлялася, хоча така можливість передбачена і чинним процесуальним законодавствам і технічним обладнанням у ЦКЛ "Укрзалізниці", а головне жодним чином не порушує її прав, навіть навпаки сприяє реалізації її ж бажання - не нашкодити собі тривалим переїздом.

Крім того, підкреслюється в повідомленні, «у зв’язку з тим, що засуджена має звичку заявляти про те, що якісь кімнати у блоці, де вона перебуває, начебто взагалі не існують (як це було з кімнатою для побачень, яка насправді є і була облаштована спеціально для Ю. Тимошенко та її відвідувачів)», ДПтС розмістило на своєму сайті відео з кімнати, яка реально наявна та може бути використана для проведення відео-конференції із судом.

Як повідомлялося, сьогодні о 16.00 в будівлі апеляційного суду в Києві має початися допит свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня П.Кириченка. Допит відбуватиметься в режимі відеоконференції, оскільки П.Кириченко проживає у США.

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко неодноразово заявляла про бажання бути присутньою на засіданнях у справі про вбивство Є.Щербаня.