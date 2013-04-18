Власенко: Тимошенко хоче наживо послухати Кириченка в суді

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вимагає своєї доставки на засідання Печерського районного суду Києва, на якому 19 квітня буде походити допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році депутата Євгена Щербаня, а також безпосередньої присутності цього свідка на судовому засіданні.

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Про це в коментарі УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

“Юлія Володимирівна вимагає, щоб відповідно до діючого законодавства України її доставили в судове засідання для участі в допиті свідка, який буде стояти в залі судового засідання за стійкою свідка. Вона цю позицію виклала чітко, письмово і неодноразово”, - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що така вимога відповідає закону та дозволить якнайкраще забезпечити право екс-прем’єра на захист.

“Це її право по закону. Вона вважає, що таким чином їй краще за все буде реалізувати своє право на захист”, - сказав С.Власенко.

На думку захисника, будь-який свідок у справі про вбивство повинен бути безпосередньо присутнім у залі судового засідання.

“Я вважаю, що допит будь-якого свідка в абсолютно абсурдній та сфальсифікованій справі повинен проходити в залі судових засідань при особистій присутності Юлії Тимошенко. Це те, як це має відбуватися по закону і з точки зору логіки”, - сказав С.Власенко.

“Я хочу його (П.Кириченка — УНІАН) очі побачити, коли він буде брехати”, - акцентував захисник.

Він також наголосив, що участь або неучасть Ю.Тимошенко в судовому засіданні в режимі відеоконференції — це її право, а не обов’язок.