До лікарні Тимошенко під’їхали автозак, швидка й автомобіль ДАІ

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці, зараз на відстані кільканадцяти метрів від центрального входу медзакладу стоять автомобіль ДАІ, мікроавтобус, автомобіль «швидкої допомоги» та автозак.

Вхід на територію лікарні охороняють не більше п’яти співробітників міліції. Працівників інших підрозділів міліції, у тому числі спецпідрозділу «Беркут», біля прохідної лікарні не видно.

На цей момент немає навіть прихильників Ю.Тимошенко, які постійно чергують перед прохідною ЦКЛ «Укрзалізниці».

На під’їзній до медзакладу дорозі немає патрулів ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 у Печерському райсуді Києва в режимі відеоконференції буде допитаний Петро Кириченко, який є свідком обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

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Підозрювана у причетності до організації цього вбивства Ю.Тимошенко неодноразово вимагала своєї доставки на всі засідання Печерського райсуду Києва з допиту свідків у цій справі.

Водночас сьогодні у пенітенціарній службі заявили, що Ю.Тимошенко буде запропоновано взяти участь у допиті свідка П.Кириченка у режимі відеоконференції.