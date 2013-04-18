Політологи сумніваються у щирості радника Лазаренка

Політологи сумніваються в об’єктивності свідчень колишнього радника екс-прем’єр-міністра України Павла Лазаренка Петра Кириченка у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Про це вони заявили кореспонденту УНІАН, коментуючи рішення Печерського районного суду Києва 19 квітня допитати П.Кириченка. Допит проходитиме у формі відеоконференції.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов висловив подив з приводу того, що свідок не може бути присутній у залі суду, якщо обвинувачення вважає його «козирним свідком».

Політолог також зауважив, що не може не турбувати історія, що сталась 2011 року, з приїздом до України зі США дружини П.Кириченка з метою продати нерухомість, з її «дивним» арештом, а потім з її «дивним» звільненням (У 2011 році дружину П.Кириченка 2,5 місяці утримували в Лук’янівському СІЗО – УНІАН).

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«Все це не може не викликати певних сумнівів у правдивості, аргументованості й незаангажованості свідчень П.Кириченка, тим більше що він ніколи не мав прямого відношення до Ю.Тимошенко, а фактично був помічником П.Лазаренка, і навряд чи він має достовірні факти, які б проливали світло на загадкові справи кінця 90-х років», - сказав В.Карасьов.

Він вважає, що П.Кириченко може бути цінним свідком у справі П.Лазаренка, але навряд чи може бути свідком, показам якого можна довіряти, у справах Ю.Тимошенко.

«Тим більше, що у нього дуже «специфічні» відносини з Генеральною прокуратурою», - зауважив політолог.

«Вся ця мутна, а іноді темна, з білими плямами історія з П.Кириченком і перебуванням в Україні його дружини, і його відносин з Генеральною прокуратурою перебиває всі «козирі», які Генпрокуратура спробує використати на завтрашньому засіданні (суду)», - зауважив він.

Керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що ситуація з П.Кириченком, «м’яко кажучи, притягнута за вуха» і «шита білими нитками». За його словами, дуже важко зрозуміти, яким чином обвинувачення через покази П.Кириченка планує доводити провину Ю.Тимошенко.

Він висловив упевненість, що П.Кириченко, отримуючи політичний притулок в США, дав покази у справі П.Лазаренка, але нічого не говорив про Ю.Тимошенко.

«Щоб отримати політичний притулок, П.Кириченко розповів все що тільки можна було б розповісти, і ця інформація була б в американців», - зауважив В.Бала.

«Якби щось було на Ю.Тимошенко в ті часи, то, безумовно, американці про це б знали… І сьогодні Америка б не виступала за звільнення Ю.Тимошенко, і не ставила б питання так жорстко», - додав він.

В.Бала припустив, що за таких обставин США не ставили б у «незручне становище українську владу», й у заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна не було б проблем з отриманням візи.

Політолог вважає очевидною «вмотивованість правосуддя» у справі про вбивство Є.Щербаня.

«Тут залишається тільки розводити руками, і сподіватись, що здоровий глузд візьме гору», - зауважив В.Бала.

Він звернув увагу, що всі попередні свідки, допитані в суді, і які дійсно мали стосунок до компанії ІСД - Віталій Гайдук та Сергій Тарута - фактично спростували існування конфлікту між ІСД та корпорацією «Єдині енергетичні системи України», яку очолювала Ю.Тимошенко.

Директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій Гарань також впевнений, що свідчення П.Кириченка не будуть об’єктивними. За словами експерта, всім відомо, що на дружину П.Кириченка чинили тиск, коли вона була заарештована під час перебування в Києві.

«Зрозуміло, що це був тиск на Кириченка, і очевидно, коли він погодився дати відповідні свідчення, тоді й випустили його дружину», - сказав він.

За словами О.Гараня, наскільки йому відомо, коли П.Кириченка допитували американські прокуратури, він нічого не говорив про Ю.Тимошенко.

«Тому, я б навіть тут взяв в лапки слово свідок, тому що тут є повна заангажованість, і в мене немає жодного сумніву в цьому», - зауважив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

Печерський районний суд Києва планує 19 квітня допитати колишнього радника екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка П.Кириченка як свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.