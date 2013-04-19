Азаров запізнюється до нардепів

Прем’єр-міністр Микола Азаров прибуде до Верховної Ради для виступу пізніше, оскільки зараз він бере участь нараді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Рибак на засіданні парламенту.

Зараз в урядовій ложі присутні члени Кабінету міністрів України, і голова ВР представив їх.

Депутати від парламентської більшості зустріли членів уряду оплесками, а представники опозиції вигуками: “Ганьба”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР заплановано проведення Години запитань до уряду, після чого депутати розглядатимуть питання про відповідальність Кабміну.