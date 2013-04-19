Опозиція в Раді агітує за відставку уряду Азарова (фото)
09:58, 19 квітня 2013Політика
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Сьогодні Верховна Рада має розглянути питання відповідальності Кабінету Міністрів.
Опозиція підготувалася.. / Фото Дмитра Ларіна, УП
Питання розгляду недовіри уряду стоїть другим у п’ятничному порядку денному ВР.
На початку заплановано проведення "години питань до уряду" і заслуховування його інформації про ситуацію в агропромисловому комплексі.
Як повідомляє Українська правда, депутати від опозиції вже зайшли до сесійної зали і розкладають брошури "Уряд Януковича-Азарова – у відставку".
Фото Дмитра Ларіна, УП
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