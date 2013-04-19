Опозиція в Раді агітує за відставку уряду Азарова (фото)

09:58, 19 квітня 2013
Політика
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Сьогодні Верховна Рада має розглянути питання відповідальності Кабінету Міністрів.

Фото Дмитра Ларіна, УП

Питання розгляду недовіри уряду стоїть другим у п’ятничному порядку денному ВР.

На початку заплановано проведення "години питань до уряду" і заслуховування його інформації про ситуацію в агропромисловому комплексі.

Як повідомляє Українська правда, депутати від опозиції вже зайшли до сесійної зали і розкладають брошури "Уряд Януковича-Азарова – у відставку".

Фото Дмитра Ларіна, УП
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