Азаров поки ігнорує депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, під час години запитань до уряду доповідав і відповідав на запитання міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.

В той же час, після години запитань до уряду мають бути оголошені депутатські запити, а потім розглянуто питання про відповідальність Кабінету міністрів України.

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Як відомо, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що М.Азаров перебуває на нараді, але він прийде до парламенту, щоб відповісти на запитання.

При цьому В.Рибак не уточнив, про яку нараду за участю М.Азарова йдеться.