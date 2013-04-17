Азаров хоче охолодити гарячі голови в опозиції

Прем’єр-міністр Микола Азаров вважає, що опозиція порушила питання у Верховній Раді про довіру Кабінету міністрів не через турботу про людей, а через свої політичні амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

“За ініціативою опозиційних партій буде розглянуто питання про відповідальність уряду за соціально-економічний стан в країні. Я хочу, щоб люди зрозуміли - опозиція поставила це питання не через турботу за долю України. Ми бачимо, що це обумовлено одним - боротьбою за президентську посаду, яку опозиційні лідери вже розпочали. Тому логіка їх поведінки примітивна і цинічна : чим гірше - тим краще”, - заявив М.Азаров.

На його думку, це деструктивна позиція.

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“Хочу охолодити гарячі голови: президентські вибори розпочнуться у визначений Конституцією термін. Сьогоднішній фальш-старт опозиції має нульовий результат”, - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у порядку денному роботи ВР передбачено, що питання про відповідальність Кабінету міністрів розглядатиметься 19 квітня.

За словами голови ВР Володимира Рибака, розгляд цього питання триватиме півтори години. Він додав, що виступатиме прем'єр-міністр М.Азаров, відповідатиме на запитання народних депутатів, і після обговорення цього питання ухвалюватиметься рішення із цього приводу.