Азаров прибув до Верховної Ради

Прем’єр-міністр України Микола Азаров прибув у парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі зібралися члени Кабінету міністрів України. На даний час завершено оголошення депутатських запитів.

Як відомо, сьогодні у ВР – година запитань до уряду.