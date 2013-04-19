Азаров прибув до Верховної Ради

12:01, 19 квітня 2013
Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров з’явився на годину запитань до уряду у Верховній Раді України.

Азаров

Прем’єр-міністр України Микола Азаров прибув у парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі зібралися члени Кабінету міністрів України. На даний час завершено оголошення депутатських запитів.

Як відомо, сьогодні у ВР – година запитань до уряду.

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