Азаров прибув до Верховної Ради
12:01, 19 квітня 2013Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров з’явився на годину запитань до уряду у Верховній Раді України.
Азаров прийшов
Прем’єр-міністр України Микола Азаров прибув у парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі зібралися члени Кабінету міністрів України. На даний час завершено оголошення депутатських запитів.
Як відомо, сьогодні у ВР – година запитань до уряду.
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