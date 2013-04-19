Нардепи відмовилися від обіду - слухатимуть Азарова

Верховна Рада України розпочала розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки о 12 годині розпочинається планова півгодинна перерва в парламенті, то голова Верховної Ради України Володимир Рибак поставив на голосування питання щодо роботи ВР без перерви, котра мала бути з 12.00 до 12.30.

Рішення про роботу без перерви було ухвалено за другим разом, оскільки під час першого голосування за це висловилися лише 190 народних депутатів при необхідних 226 голосах «за». Вдруге за роботу без перерви проголосували вже 279 із 384 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.