Тюремники чекають на відповідь Тимошенко щодо відеоконференції

Прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомляє про те, що засуджена Ю. Тимошенко поки що не надає відповіді щодо згоди або ж відмови від участі у допиті свідка шляхом відео-конференції.

Зокрема під час спілкування з керівником колонії І.Колапищіковим, вона сказала, що не знає чи працює кімната відеозв'язку, чи є там можливість встановити зв'язок із судом тощо.

На запевнення І.Колпащикова у тому, що зв'язок працює і він може це продемонструвати, засуджена не відреагувала, пройти до кімнати і пересвідчитися у тому, як насправді може відбуватися відеоконференція Ю. Тимошенко відмовилася, - кажуть тюремники.

У зв’язку з тим, пенітенціарна служба змушена чекати на остаточну відповідь засудженої, зазначили в ДПтСУ.

Також керівництво колонії знову звернулося до керівництва лікарні "Укрзалізниці" із запитом щодо необхідності подальшого перебування засудженої у стаціонарному закладі.