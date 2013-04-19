Лукашенко хизується найвищим показником серед держав СНД

Білорусь має хороший запас міцності в умовах затяжної світової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, звертаючись із Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«2013 рік є ключовим у нинішній п'ятирічці. Якщо озирнутися назад, то старт п'ятирічки був непростим. Нас все ж зачепила світова фінансово-економічна криза. Проте нам вдалося в основному стабілізувати ситуацію. Сьогодні ми подолали рубіж у 500 дол. середньої заробітної плати по країні. Впоралися з високою інфляцією, заспокоїли валютний ринок, забезпечили профіцит бюджету і зберегли на безпечному рівні золотовалютні резерви», - підкреслив О.Лукашенко.

Він відзначив, що всі успіхи Білорусі помічені і відзначені у світі.

«Так, згідно зі щорічним рейтингом ООН, країна увійшла до числа перших п'ятдесяти держав світу за індексом людського розвитку, що є найвищим показником серед держав СНД», - констатував Президент Білорусі.

При цьому О.Лукашенко вважає, що приводів для тривоги менше не стало.

«Світ навколо нас так і не вийшов із затяжної кризи. Сприятливих прогнозів на майбутнє практично не чутно. Світова фінансова і політична еліта в розгубленості. Прості способи вирішення проблем на зразок друкування порожніх доларів і євро і хитромудрих фінансових маніпуляцій не дають ефекту. А йти на неминучі фундаментальні реформи не вистачає волі і сміливості. До речі, а від нас вони всі вимагають реформ», - відзначив білоруський Президент.

За словами О.Лукашенка, в такі періоди своєї історії людство завжди звертається до базових економічних цінностей - здатності забезпечити себе товарами першої необхідності: продуктами харчування, одягом і житлом.

«І в цьому ми маємо хороший запас міцності, хороші навички. Тому що Білорусь розвивала реальний сектор економіки, а не надувала мильну фінансову бульбашку», - підкреслив О.Лукашенко.

Довідка УНІАН. Сьогодні Президент Білорусі О.Лукашенко звернувся з традиційним щорічним Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

До Овальної зали парламенту запрошені вищі посадові особи країни, члени уряду, керівники органів державного управління, найбільших підприємств, представники дипломатичного корпусу, засобів масової інформації.

Нагадаємо, що у 2012 році О.Лукашенко також планував виступити з посланням до народу і парламенту 19 квітня. Проте за два дні до призначеної дати було ухвалено рішення перенести захід у зв'язку з тим, що глава держави відхилив проект послання, підготовлений для нього держорганами, відправивши документ на доопрацювання.

У результаті послання очільника держави було 8 травня. Виступ О.Лукашенка тривав дві години, ще приблизно стільки ж він відповідав на запитання депутатів.